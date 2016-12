Servus TV 16:10 bis 18:00 Dokumentation Reise in den Untergrund: Die Haut der Erde F 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken In den Bodenschichten, die man früher für tote Materie hielt, wimmelt es von Lebewesen. Die Feature-Dokumentation begibt sich auf Spurensuche ins Erdreich und bringt ans Licht, welche Lebensformen unter der Erdoberfläche existieren. Wissenschaftler schätzen, dass noch bis zu 70 Prozent der Lebewesen in den Tiefen der Erde erst entdeckt werden müssen. Der Film erforscht die obersten Bodenschichten wenige Meter unter der Erde, aber auch die tieferen, bisher kaum untersuchten Bodenschichten. Unzählige Lebewesen leben dort: Tiere, Pflanzen, Pilze, Bakterien und Viren interagieren miteinander in einem Umfeld, in dem sie leben, das sie aber auch selbst erschaffen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Voyage sous nos pieds Regie: Vincent Amouroux