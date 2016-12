Servus TV 14:00 bis 16:05 Musikfilm Chanson d'Amour F 2006 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Für den 50-Jährigen Schlagersänger Alain (Gérard Depardieu) und sein Publikum ist die Zeit in den 1970ern stehengeblieben, als gefühlvolle Chansons und Schnulzen die Hitparaden beherrschten. Seit Jahren singt Alain stets die gleichen Lieder in den Sälen und Kleintheatern der Provinz. Warum er das macht, weiß er schon selbst nicht mehr. Geschieden und kinderlos, ist ihm nur seine Musik geblieben. Doch dann begegnet er der jungen Immobilienmaklerin Marion (Cécile de France), und Alain entdeckt die Liebe neu. Mit allerlei Tricks und nicht zuletzt seiner Stimme versucht er, Marion für sich zu gewinnen. "Chanson d'amour" des französischen Regisseurs Xavier Giannoli ist ein feinfühliger, melancholischer Liebesfilm, der es schafft, eine schwermütige Geschichte charmant und leichtfüßig zu erzählen. Gérard Depardieu liefert in der Rolle des Alain eine seiner überzeugendsten Darsteller-Leistungen der letzten Jahre! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gérard Depardieu (Alain Moreau) Cécile De France (Marion) Mathieu Amalric (Bruno) Christine Citti (Michèle) Patrick Pineau (Daniel) Jean-Pierre Gos (Le maire) Antoine de Prekel (Martin) Originaltitel: Quand j'étais chanteur Regie: Xavier Giannoli Drehbuch: Xavier Giannoli Kamera: Yorick Le Saux Musik: Alexandre Desplat