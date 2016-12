RBB 02:05 bis 02:50 Comedyserie Gutes Wedding, schlechtes Wedding Folge: 3 Die mit dem #fleischsalat D 2016 HDTV Live TV Merken Die erfolgreiche Berliner Theater-Sitcom erstmals als Fernseh-Serie! Seit zehn Jahren bringt die Soap-Parodie "Gutes Wedding, Schlechtes Wedding" die Abenteuer ihrer Kiezbewohner fünf Abende pro Woche auf die Bühne des Weddinger Prime Time Theaters. Für die rbb-Fernseh-Adaption hat Autorin und Prime Time-Mitbegründerin Constanze Behrends eine eigene Geschichte kreiert rund um die eineiigen Zwillingsschwestern Ulla und Penelope, die bei ihrer Geburt getrennt wurden. Heute ist Penelope eine vegane Performance-Künstlerin mit Hausmann im Prenzlauer Berg und Ulla eine übergewichtige Döner-Liebhaberin im Wedding. Sie ahnen nichts von der Existenz der anderen bis Ulla einen Job als Hausmeisterin an der Schule ihrer Tochter annehmen muss, und Penelope, die mit ihrem Mann Tömle neuerdings versucht, als WG zusammenzuleben, ihren Sohn Casper aufgrund der finanziellen Vorteile ebenfalls in die Weddinger Integrationsschule steckt. Werden sie sich finden? Folge 3 - Die mit dem /fleischsalat: Ulla muss Direktor Jens Dietrich einen festen Freund präsentieren, sonst kann er ihr Nein nicht länger akzeptieren. So organisiert ihr Kiezschlampe Sabrina ein Speed-Dating, bei dem Ulla den überforderten Tömle im Gemeinschaftsraum der Schule empfängt. Allerdings entpuppt sich der Weddinger Polizist Hermann Schneider als Seelenverwandter. Das Treffen mit ihrer Mütterstillgruppe bringt Penelope auf die Idee, Üweles Theater-AG zur Überwindung des Adoptionstraumas zu kapern indem sie Üwele droht, seiner Frau Kathrin von seiner Affäre mit ihrem Exmann Tömle zu erzählen die Tömle nur fingiert hat um sie eifersüchtig zu machen. Casper wird unterdessen von Orkan und Taifun erfolgreich im Wedding integriert und probiert seine Flirttricks ausgerechnet an Kiezschlampe Sabrina aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Constanze Behrends (Penelope/Ulla) Daniel Zimmermann (Ahmed/Üwele/Hermann) Katharina Bertus (Kathrin) Marcel Glauche (Tömle) Cynthia Buchheim (Ratte) Marcel Mann (Max) Julia Franzke (Sabrina) Originaltitel: Gutes Wedding, schlechtes Wedding Regie: Moritz Laube Drehbuch: Constanze Behrends Kamera: Clemens Baumeister Musik: Thom Hahnreich