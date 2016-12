RBB 09:00 bis 10:25 Melodram Eine Liebe in Afrika D 2003 2016-12-29 00:30 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Chirurg Stefan von Braun hat in München Karriere als Mediziner gemacht und kehrt nach zehn Jahren erstmals ins Land seiner Kindheit zurück: Südafrika. Anlass ist der 70. Geburtstag seines Vaters Bernhard, eines liberalen Großgrundbesitzers, der die Augen nicht vor den Problemen der Schwarzen verschließt. Bernhard ist alt geworden und hofft, dass sein Sohn nun in Südafrika bleibt, um ihn auf der Farm zu unterstützen. Stefan will ihm jedoch nur seine Verlobte Miriam Steiner vorstellen und bald wieder abreisen. Er hat es dem Vater nicht verziehen, dass dieser noch vor dem Tod seiner kranken Mutter eine Affäre mit Denise hatte und sie später heiratete. Auf der Geburtstagsfeier begegnet Miriam Jo Mallinger, Stefans bestem Freund von früher. Durch Jo und dessen Arbeit als anglikanischer Bischof in den Townships von Kapstadt lernt Miriam, die zunächst einige Berührungsängste hat, Südafrika von einer Seite kennen, die ihr als Touristin verschlossen geblieben wäre. Dabei fühlen Jo und Miriam sich mehr und mehr zueinander hingezogen. Die Situation spitzt sich dramatisch zu, als Stefan kurz vor dem geplanten Rückflug nach Deutschland bei einem Überfall so schwer verletzt wird, dass er auf einen Rollstuhl angewiesen ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heiner Lauterbach (Jo, Bischof von Uzimvubu) Julia Stemberger (Miriam) Bernhard Schir (Stefan) Monica Bleibtreu (Susan) Hannelore Elsner (Denise) Hans Michael Rehberg (Bernhard) Renée Soutendijk (Jane) Originaltitel: Eine Liebe in Afrika Regie: Xaver Schwarzenberger Drehbuch: Gabriela Sperl Kamera: Xaver Schwarzenberger Musik: Nikolaus Glowna, Sigi Müller Altersempfehlung: ab 12

