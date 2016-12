Silverline 04:05 bis 05:20 Horrorfilm Rage of the Undead J 2011 20 40 60 80 100 Merken Tokio sieht sich einer alles vernichtenden Zombie-Apokalypse gegenüber. Auch die Mitarbeiter einer Videofirma müssen sich den Horden von Untoten stellen. Die Lage scheint ganz und gar hoffnungslos, bis der süßen Aiko eine mysteriöse VHS-Kassette in die Hände fällt. Darauf befindet sich ein Lehrfilm, wie man sich am besten gegen Zombies zur Wehr setzt. Aiko und ihre Freunde machen sich daran, das Gesehene in die Tat umzusetzen. Sie ziehen in einen gnadenlosen blutigen Kampf gegen die Zombies. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Saki Nakajima (Kanabun) Originaltitel: Zonbideo Regie: Kenji Murakami Drehbuch: Katsuo Kawai Altersempfehlung: ab 16