Silverline 02:45 bis 04:05 Horrorfilm 100 Ghost Street USA 2012 20 40 60 80 100 Merken In einer einzigen Nacht im Jahre 1966 quälte, vergewaltigte und ermordete in Chicago Richard Speck acht Krankenschwestern in ihrem Wohnheim. Im Jahr 2010 dringt eine Filmcrew in den seither versiegelten Tatort ein, um Kontakt aufzunehmen mit dem Geist des Massenmörders. Kurze Zeit darauf sind auch die Filmleute allesamt tot, barbarisch niedergemetzelt von einem Unbekannten. Nun, knapp zwei Jahre später, geben die Hinterbliebenen das Filmmaterial der Toten zur Besichtigung frei. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jennifer Robyn Jacobs (Jen) Jim Shipley (Jim) Tony Besson (Dave) Jackie Moore (Jackie) Hayley Derryberry (Sarah) Adam LaFramboise (Adam) Mike Holley (Mike) Originaltitel: 100 Ghost Street: The Return of Richard Speck Regie: Martin Andersen Drehbuch: Nancy Leopardi Altersempfehlung: ab 16