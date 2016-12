Silverline 21:55 bis 23:25 Drama Gefesselt GB, NL 2014 20 40 60 80 100 Merken Tom und Alison lassen es gerade im Ehebett krachen, als aus heiterem Himmel ein Fremdling in ihrem Schlafzimmer auftaucht. Der ungebetene Gast schlägt Tom zusammen und schleppt ihn ins Bad, wo er ihn mit Stricken in der leeren Badewanne fixiert und ihm beizeiten Finger oder Zähne amputiert. Dann kümmert er sich für den Rest des Wochenendes um Alison. Die wird ebenfalls zunächst gefesselt, doch weit pfleglicher behandelt. Der Fremde scheint sich aufrichtig für sie zu interessieren, fragt sie nach ihrem Leben und ihrer Ehe aus. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edward Akrout (Aaron) Matt Barber (Tom) Megan Maczko (Alison) Helen Bradbury (Sarah) Sadie Frost (Beautiful Woman) Andy Davie (Business Man) Nathan Gambrill (Boy with dog) Originaltitel: Deadly Virtues: Love.Honour.Obey. Regie: Ate de Jong Drehbuch: Mark Rogers Musik: Fons Merkies Altersempfehlung: ab 18