N24 Doku 03:10 bis 03:55 Reportage Berlin, Alexanderplatz - Berlin, Alexanderplatz - Das Herz der Hauptstadt D 2016 Merken Sowohl für Touristen als auch für alteingesessene Berliner nimmt der Alexanderplatz eine zentrale Rolle in der deutschen Hauptstadt ein. Neben dem Fernsehturm, einem der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt, finden sich hier zahlreiche Geschäfte, Bars, Restaurants und Clubs, die den "Alex" bei Tag und Nacht mit Leben füllen. Welche Menschen zieht es zum berüchtigten Alexanderplatz und was macht ihn zu einem der beliebtesten Plätze Europas? In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Berlin, Alexanderplatz - Das Herz der Hauptstadt