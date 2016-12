N24 Doku 19:45 bis 20:10 Dokusoap Auf Leben und Tod - Im Haifischbecken USA 2014 Merken In bedrohlichen Situationen kann eine einzige Tat über Leben und Tod entscheiden. Doch wie sollte ein Tourist reagieren, wenn sich ein Weißer Hai durch den Tauchkäfig beißt? Welche Möglichkeiten bleiben einem Schneemobil-Fahrer, nachdem er eine Lawine ausgelöst hat? Und wie sollte sich das Opfer eines giftigen Schlangenbisses verhalten? Die Doku-Reihe "Auf Leben und Tod" zeigt extrem gefährliche Momente und stellt den Zuschauer vor die wohl kniffligste Frage: Was würdest du tun? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Do or Die