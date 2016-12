N24 Doku 18:20 bis 19:10 Dokumentation Tanker in der Arktis - Mitten durchs Eis GB 2011 Merken Wie gelangen 70.000 Tonnen Rohöl sicher von der eisbedeckten Arktis ins Europäische Nordmeer? Russland gelingt das mithilfe eines der größten eisgängigen Tankers weltweit: der Timofej Guschenko. Dieser gigantische Eisbrecher verfügt über riesige Tanks, von denen jeder rund 7.000 Tonnen Rohöl fassen kann. Die N24-Dokumentation begleitet die Crew bei ihrer transarktischen Fahrt durch das Eismeer. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Countdown to Collision