N24 Doku 13:15 bis 14:10 Dokumentation Superschiffe - MV Stornes: Fundamentbau auf Hoher See CDN 2012 Merken Das Ormen-Lange-Gasfeld liegt 120 Kilometer vor der Westküste Norwegens. Hier ist die "MV Stornes", eines der fortschrittlichsten Fallrohrschiffe der Welt, erstmals in ca. 1.000 Metern Tiefe im Einsatz. Ihre Mission lautet, binnen zwei Monaten ein Fundament zu errichten, das den Meeresboden für zwei neue Gaspipelines ausgleicht. Der Koloss wird dabei 450.000 Tonnen Gestein abwerfen. Keine leichte Aufgabe für die Crew, denn das Europäische Nordmeer ist zuweilen unberechenbar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mighty Ships