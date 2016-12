n-tv 04:35 bis 05:15 Dokumentation Achtung, Kamera! Randale im Alltag GB 2015 2016-12-31 15:05 16:9 HDTV Live TV Merken Viele Menschen haben ein Problem damit, ihre Wut unter Kontrolle zu halten. Doch welche Ereignisse bringen einen wirklich zur Weißglut? Reicht dazu eine Drängelei in einem überfüllten Einkaufs-Center? Die n-tv Dokumentation demaskiert die heftigsten Tobsuchtsanfälle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: World's Angriest - Caught on Camera

