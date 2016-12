n-tv 12:10 bis 13:00 Dokumentation Der Jahrhundert-Komet GB 2013 16:9 HDTV Live TV Merken So spannend hat es noch kein Komet gemacht: Als Ende 2013 "ISON" dicht hinter der Sonne vorbeizieht, verschwindet er fast und wird für tot erklärt. Aber ist dies das Ende für den Jahrhundertkometen? "ISON" ist ein ganz besonderer Komet und sagt uns viel über die Entstehung des Sonnensystems. Die n-tv Dokumentation gibt spannende Einblicke in das Mysterium Weltall und geht dem Phänomen "ISON" auf den Grund. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Comet Encounter

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 279 Min. Schätze Südostasiens

Dokumentation

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 43 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:50 bis 12:50

Seit 43 Min. Shopping Queen

Dokusoap

VOX 11:55 bis 12:55

Seit 38 Min.