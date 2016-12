n-tv 07:10 bis 08:00 Dokumentation Wildnis extrem - Neuseeland AUS 2014 2016-12-30 10:10 16:9 HDTV Merken Diesmal muss sich Phil Breslin in Neuseeland durchschlagen - genauer gesagt in der Wildnis des Rotorua-Distrikts auf der Nordinsel. Doch so malerisch die Landschaft auch sein mag: Sie ist kaum zu bezwingen. Undurchdringliche Wälder, steile Vulkanhänge und Eiseskälte machen selbst Hardcore-Survivor Phil extrem zu schaffen. Erschwerend kommt hinzu, dass sein Werkzeug und seine Kleidung dem Standard der Maori entsprechen, die die Gegend zuerst besiedelten. Reichen Phil diese einfachen Mittel aus? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wild Survivor

