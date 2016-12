RTL 19:40 bis 20:15 Daily Soap Gute Zeiten, schlechte Zeiten Folge: 6159 D 2016 2016-12-30 08:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Als Jonas vor seinem Termin im Tattoo-Studio auf dicke Hose macht, können Maren und John nicht widerstehen, ihn auf die Schippe zu nehmen. Mit ihren übertriebenen Horror-Geschichten bringen sie Jonas dazu, dass er im letzten Moment doch kneift. Doch dann durchschaut Jonas, dass er verarscht wurde, und sinnt auf süße Rache... Tuner traut seinen Augen kaum: Endlich steht die Frau vor ihm, die er seit Wochen versucht hat, wiederzufinden. Allerdings scheint er wenig Eindruck bei ihr hinterlassen zu haben. Tuner wird von Anni zwar für die erfolgreiche Mission "Kettenrückführung" gefeiert, aber das tröstet ihn nicht darüber hinweg, dass er bei der Frau seiner Träume verloren hat... Chris ist froh, dass er und Sunny wieder Freunde sind, und versucht zu akzeptieren, dass Sunnys Herz an Felix vergeben ist. Nur leider kann Chris seine Gefühle nicht so einfach abstellen und droht damit vor Sunny aufzufliegen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Janina Uhse (Jasmin Flemming) Daniel Fehlow (Leon Moreno) Wolfgang Bahro (Dr. Jo Gerner) Anne Menden (Emily Badak) Ulrike Frank (Katrin Flemming) Jörn Schlönvoigt (Philip Höfer) Originaltitel: Gute Zeiten, schlechte Zeiten