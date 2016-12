VOX 08:50 bis 09:50 Dokusoap Verklag mich doch! D 2011-2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Böses Erwachen für Maurermeister Yannik Wissler. Als er morgens zur Arbeit will, stellt er fest, dass sein absoluter Traumwagen aus der Einfahrt gestohlen wurde. Als der 34-Jährige den Diebstahl der Polizei melden will, versucht seine Ehefrau Annika, dies zu verhindern. Yannik versteht die Welt nicht mehr. Er geht dem rätselhaften Verhalten seiner Frau auf den Grund und muss feststellen, dass er Annika nicht so gut kennt, wie er dachte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Karsten Dusse, Matthias Klagge, Funda Bicakoglu Originaltitel: Verklag mich doch!

