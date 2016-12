RTL II 02:00 bis 02:45 Dokusoap Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller D 2013 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Seit dem Tod ihres Mannes wird es für Birgit immer schwieriger, das ehemals gemeinsame Anwesen zu halten. Mit über 15.000 Euro steht die 55-Jährige mittlerweile in den Miesen und muss den Bauernhof so schnell wie möglich verkaufen. Das wird ihr jedoch nur gelingen, wenn sie den Trödel ihres verstorbenen Mannes auch gleich mitverkauft, denn der blockiert einen riesigen Dachboden und eine Scheune. In dieser schweren Zeit stehen Birgit zum Glück Neffe Daniel und ihre Nichte Kathi zur Seite. Doch auch sie wissen nicht, wie sie die Massen an Trödel bewältigen sollen. RTL II-Trödelprofi Andreas Bierschock eilt den Dreien zur Hilfe. Er will Birgit dabei unterstützen, ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Doch das wird eine echte Herausforderung, denn die Witwe hat den Tod von Johann noch längst nicht überwunden. Sie vermisst ihn sehr und kann sich deshalb auch nur schwer von seinen Schätzen trennen. Dabei will der Trödelprofi so viel Geld wie möglich für Birgit erwirtschaften. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Trödeltrupp - Das Geld liegt im Keller