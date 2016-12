RTL II 23:15 bis 01:10 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Tanja (28) und Viki (23) die Familien D 2015 16:9 HDTV Live TV Merken Tanja (28) lebt gemeinsam mit ihrem Freund Frank (32) und dem gemeinsamen Söhnchen Maximilian (sieben Monate) in einer Drei-Zimmer-Wohnung im Südwesten von Sachsen. Die Familie teilt sich ihr Reich mit insgesamt 17 Hamstern und einem Hund. Tanja ist, genauso wie ihr Partner, momentan arbeitssuchend. Ihr großer Traum ist es allerdings, als Model durchzustarten, denn immerhin ist sie fast zwei Meter groß. Beste Voraussetzungen also, um im Model-Business Fuß zu fassen. Obwohl es in der Beziehung der beiden immer wieder kriselt, steht Frank selbstverständlich hinter seiner Freundin. Auch den Frauentausch wollen sie gemeinsam bewältigen. Die Tauschpartnerin kommt dieses Mal aus Hessen. Hier möchte sich die Dreier-Combo, bestehend aus der quirligen Vasiliki, genannt Viki, der lustigen Maryam und dem zielstrebigen Modedesigner und Modelscout Cem, der Herausforderung Frauentausch stellen. Viki ist 23 Jahre alt und arbeitet in der Kneipe ihrer Mutter. Die Griechin möchte immer etwas erleben und allen beweisen, dass sie als Frankfurter It-Girl so einiges drauf hat. Ihre Freundin Maryam (28) arbeitet in einer Bäckerei und unterstützt sie selbstverständlich bei all ihren Vorhaben. Den jungen Frauen ist gutes Aussehen sehr wichtig und ungestylt gehen sie niemals außer Haus. Cem ist einer der besten Freunde der Mädchen und verhilft ihnen immer wieder zu glamourösen Auftritten. In Vikis Welt dreht sich alles um Mode, Makeup und schöne Haare. Kinder oder eine eigene Familie spuken der 23-Jährigen noch nicht im Kopf herum. Jetzt wird sich erstmal um die spaßigen Sachen im Leben gekümmert... Jetzt tauschen die verantwortungsvolle Mutter Tanja und It-Girl Viki für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine aufregende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch