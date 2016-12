RTL II 20:15 bis 21:15 Show Die Kochprofis - Einsatz am Herd Gasthaus Pram in Pocking Gasthaus "Pram" in Pocking D 2016 16:9 HDTV Merken Seit über elf Jahren versorgt Manfred (59) in seinem "Gasthaus Pram" den niederbayerischen Landkreis Passau mit zünftiger Hausmannskost. Doch wer hinter die idyllische Berglandschaft blickt, erkennt Risse im Team rund um den urgemütlichen Betreiber. Während sich Lebensgefährtin Grit (44) im Service die Füße wund läuft, trinkt Manfred lieber Kaffee statt selbst Hand anzulegen. Um Geld zu sparen, kauft der gelernte Kellner wahllos Massen an Lebensmitteln, ohne dabei auf die Wünsche der Köche Simone (47) und Claus (26) einzugehen. Die beiden möchten frisch kochen, doch stattdessen müssen sie Vorgekochtes und Eingefrorenes in einer stattlichen Anzahl von Mikrowellen aufwärmen. Bei Änderungsvorschlägen seiner frustrierten Belegschaft schaltet Manfred auf stur. Können die Kochprofis Andi Schweiger, Ole Plogstedt und Nils Egtermeyer in Niederbayern Berge versetzen und das Auseinanderbrechen des Teams verhindern? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Andi Schweiger, Ole Plogstedt, Nils Egtermeyer Originaltitel: Die Kochprofis - Einsatz am Herd