Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt... Die HeFi-Verschwörung D 2016 Metzgereifachverkäuferin Loredanas (20) sehnlichster Wunsch ist es, als Helene-Fischer-Double an den Schlagerhimmel aufzusteigen. Auch ihre Stiefschwester Vanessa (18) hat ein Faible für Musik: Sie möchte die zweite Beatrice Egli werden. Loredana passt es allerdings gar nicht, dass Vanessa die gleiche Karriere vorschwebt wie ihr. Warum muss die kleine Schwester sie nur immer nachäffen?! Als ein Schlager-Sternchen-Double-Contest ansteht und Loredana im Kühlraum der Metzgerei eingesperrt wird, ist für sie klar, dass nur Vanessa dahinter stecken kann - obwohl diese die Vorwürfe vehement bestreitet. Die Retourkutsche folgt prompt und Loredana versaut den Auftritt ihrer Schwester. So schaukelt sich der Zickenkrieg immer mehr hoch, wobei komischerweise nur Loredana die Leitragende ist: Sie bekommt gruselige Puppen und Drohbotschaften zugeschickt, ihre Autogrammkarten werden zerstört und ihre Dessous geklaut. Steckt hinter alldem wirklich Vanessa - oder ist es jemand ganz anderes, der Loredanas Schlager-Karriere ruinieren will?