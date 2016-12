RTL II 11:50 bis 12:50 Dokusoap Family Stories Liebe im Paradies (6) D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Julia kennt ihren besten Freund Chris schon seit vielen Jahren. Die erfolgreiche Unternehmerin mag den Maschinenbaumeister sehr, aber der gebürtige Italiener passt mit seiner Größe von 1,65m nicht in ihr Beuteschema. Chris hat sich hingegen in die hübsche Blondine verguckt. Doch er weiß, dass Julia große, nordische Männer bevorzugt und er für sie nicht in Frage kommt. Um die Freundschaft nicht zu gefährden, hält er seine Gefühle geheim. Schon am ersten Tag lernt Julia ihren vermeintlichen Traummann Romeo (29) kennen. Chris traut dem Schönling nicht über den Weg und nimmt ihn genauer unter die Lupe zu nehmen. Und tatsächlich macht der Italiener eine pikante Entdeckung. Denn neben Julia trifft Romeo scheinbar auch noch die frisch geschiedene Unternehmergattin Alexandra (37). Was für ein Spiel treibt der Schürzenjäger mit den ahnungslosen Frauen? Um Julia zu schützen warnt Chris sie vor ihrer neuen Urlaubsbekanntschaft. Doch die 27-Jährige vermutet, dass Chris nur eifersüchtig ist und schenkt seinen Worten keinen Glauben. Auf einem gemeinsamen Ausflug leiht sich Romeo Geld von seiner Julia und ist immer wieder auf mysteriöse Weise verschwunden. Als Chris und Alexandra feststellen, dass es sich bei Romeo um einen gesuchten Hochstapler handelt, ist es fast schon zu spät. Julia gerät in große Gefahr. Wird Chris seine Freundin rechtzeitig retten? Und kann aus Freundschaft vielleicht doch noch Liebe werden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories

