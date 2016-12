RTL II 10:50 bis 11:50 Dokusoap Family Stories Teenie-Mütter (10) D 2011 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Jasmin hatte große Pläne, wollte Entwicklungshelferin werden. Doch dann wurde sie mit 18 schwanger. Mit Mutter Nicole und Freundin Sarah an ihrer Seite wurde aus dem Teenie eine junge Mami, die sich über ihr Baby freut. Acht Monate später plagen Jasmin viele Sorgen. Die 19-Jährige hat Geldprobleme. Da sie seit fünf Monaten wieder zur Schule geht, bekommt sie kein Hartz IV. Bafög hat sie beantragt, das Amt zahlt aber nicht. Das Geld zum Leben mit ihrem kleinen Sohn Finn wird immer knapper. Und: Jasmin muss ihr Baby, die Schule, Hausaufgaben, Kochen und Ordnung in der eigenen Wohnung unter einen Hut bringen. Und der Tag hat nur 24 Stunden. Jasmin schafft es nicht. Irgendetwas bleibt immer auf der Strecke. Die Alleinerziehende steht kurz vor dem Nervenzusammenbruch, als sie einen Entschluss fasst: Sie zieht zurück zu ihrer Mutter. Doch der Haussegen hängt bald schief. Gut, dass ihre Freundin Sarah und ihr Freund Kai zu ihr halten. Doch auch sie können nicht alle Stolpersteine und Hürden aus dem Weg räumen... Bei Silvana und Dominik gibt es überraschende Neuigkeiten: Die 18-Jährige ist wieder schwanger! Ihre kleine Tochter Angelie Marie ist ihr ganzer Stolz. Und nun noch ein Baby? Die Familie unterstützt die jungen Eltern sehr - doch diese Nachricht lässt sie nicht in Jubelstürme ausbrechen. Schließlich hat Silvana noch keinen Schulabschluss und keine Ausbildung. Und auch Familienvater Dominik steht immer noch ohne Job da. Der 19-Jährige kümmert sich liebevoll um Angelie Marie und gibt gern den Hausmann. Doch damit kann er auf Dauer seine kleine Familie nicht ernähren. Seit mehr als einem halben Jahr sucht er einen Ausbildungsplatz zum Landschaftsgärtner. Und nun ein zweites Kind? Wie werden die jungen Eltern das alles meistern? Schwere Zeiten brechen an - und doch ist eines sicher: die Teenager wollen es irgendwie meistern. Am liebsten mit viel Humor! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Family Stories