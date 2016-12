RTL II 08:50 bis 10:50 Dokusoap Frauentausch Heute tauschen Ulrike (46) und Stephanie (25) die Familien D 2011 16:9 HDTV Live TV Merken Ulrike (46) und Jürgen (59) haben drei Töchter, von denen die jüngste, die zehnjährige Delia, noch bei ihnen lebt. Da Ulrike gerne mal lang schläft, frühstückt Delia meistens alleine. Wenn das Mädchen von der Schule heimkommt, überwacht Ulrike Delias schulische Leistungen. Papa Jürgen hält sich aus den meisten Dingen lieber raus, denn zwischen ihm und seiner Frau kommt es gerne zu Meinungsverschiedenheiten. Vielleicht kann ja die Tauschmama etwas frischen Wind in diese Familie bringen? Stephanie und Brian haben ihr Leben ganz gut im Griff. Die 25-Jährige studiert im dritten Semester Public Management, Brian hat bis vor kurzem noch gearbeitet und holt jetzt die Schule nach. Ein strukturierter Tagesablauf sorgt dafür, dass man den Haushalt top in Schuss hält und immer genug Zeit für die beiden Wunschkinder Ole (3) und Hannes (1) hat. Liebevolles Schmusen und wildes Herumtollen gehören genauso zum Erziehungsprogramm wie fördern und fordern. Weil Stephanie an Multipler Sklerose leidet, ist Bewegung für sie sehr wichtig und deshalb gehört diese in der Familie zum Alltag. Stephanie und Brian (23) sind seit sechs Jahren ein Paar und lieben sich immer noch wie am ersten Tag. Zu ihrem großen Glück fehlt nur noch eine romantische Hochzeit. Jetzt tauschen die ruhige Ulrike und die aktive Stephanie für einige Tage die Familien. Auf alle Beteiligten wartet eine spannende Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Frauentausch

