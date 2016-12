ONE 01:45 bis 02:15 Show 3. Stock links Die Kabarett-WG Die Offenbarung D 2016 Live TV Merken Sebastians Therapie hat nichts gebracht: Er ist nicht nur erfolgsverwöhnt, er hält sich sogar für Jesus. Nach einer Vision glaubt er, die Apokalypse stehe bevor. Maike, Hannes und Christian versuchen ihn dazu zu bewegen, sich endlich zu ändern. Wo ist der liebevolle Sebastian geblieben? Doch während sie in der Bibel nach einer Lösung suchen, überschlagen sich die Ereignisse, denn die Offenbarung ist in vollem Gange. Was macht Religion aus uns? Wie gehen wir mit Bibelsprüchen und anderen religiösen Weisheiten um? In "3. Stock links" geraten die Figuren von Sebastian Pufpaff, Maike Kühl und Hannes Ringlstetter in einen Strudel von absurd-lustigen Ereignissen und müssen sich mit Glaube und Frömmigkeit auseinandersetzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Christian Tramitz. Mit: Sebastian Pufpaff, Maike Kühl, Hannes Ringlstetter Originaltitel: 3. Stock links