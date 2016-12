ONE 22:40 bis 23:10 Show Bühne 36 - Känguru & Co Systemrelevanter Humor mit Marc-Uwe Kling und drei Anderen Über Arbeiten D 2016 2016-12-29 02:15 Live TV Merken Die 'Bühne 36'-Autoren haben sich in der vierten Folge die Arbeit gemacht, eine Sendung über Arbeiten zu erarbeiten. Oder zumindest über das, was Sie für Arbeit halten. Marc-Uwe Kling und sein Mitbewohner - ein kommunistisches Känguru - bekommen Besuch von einem Handwerker. Aber nicht von irgendeinem, sondern von DEM Handwerker. Maik Martschinkowsky konfrontiert das Arbeitsamt mit seinen ganz eigenen Vorstellungen von Leistung, lässt es sich dann aber trotzdem nicht nehmen, den Kollegen Arbeitszeugnisse auszustellen. Sebastian Lehmann ist schockiert, dass seine Eltern seine Berufswahl "Autor" weder für einen Beruf, noch für eine Wahl halten. Julius Fischer besingt eine selten besungene Berufsgruppe und stellt eine interessante Alternative für jobsuchende Kinder vor. Wie immer arbeitet die Hausband "Boris the Beast" hart an einer musikalischen Untermalung. In Google-Kalender eintragen Moderation: Marc-Uwe Kling Gäste: Gäste: Sebastian Lehmann, Julius Fischer, Maik Martschinkowsky Originaltitel: Bühne 36 - Känguru & Co.