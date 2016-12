ONE 18:15 bis 19:05 Telenovela Sturm der Liebe Folge: 209 D 2006 Stereo Live TV Merken Als Eva die Polizei rufen will, blufft Christian: Sie werde nie erfahren, wo der echte Christian ist. Daraufhin lässt sich Eva auf den Deal ein, dass Christian einen Kontakt mit dem echten Christian herstellt. Danach berichtet Christian Helen von den Ereignissen. Laura, die inzwischen von Alexander erfahren hat, dass Christian sich krankgemeldet hat, will ihn besuchen und ist irritiert, Eva vor Christians Haus zu begegnen. Helen bekniet Christian abermals, mit ihr nach Russland zu fliehen, aber der weigert sich. Helen muss sich geschlagen geben und sucht in den alten Unterlagen des echten Christian nach Spuren von Eva - und wird fündig. Eva war offensichtlich die Partnerin von Christian bei seinen krummen Investment-Geschäften. Am nächsten Tag wartet Christian mit Eva auf den Anruf des echten Christian. Stattdessen ruft Helen an, die sich als Sophia - Christians Frau - ausgibt. Helen droht, Eva auffliegen zu lassen, wenn sie nicht von Christian ablässt. Anschließend feiern Christian und Helen ihren Sieg. Helen glaubt, durch diese Rettungsaktion Christian endlich für sich gewonnen zu haben. In ihrem Liebeswahn will sie endlich mit ihm schlafen. Alfons ist einerseits erleichtert, dass Almuth bei den Sonnbichlers wohnt, andererseits hat er Sorge, wie es mit der alten Dame weitergehen soll - zumal sie sich weigert, Kontakt zu ihrem Sohn aufzunehmen. Hildegard gesteht, dass sie in Almuths Sachen spioniert hat und die Adresse von Quirin gefunden hat. Alfons ruft bei Almuths Sohn an, der erleichtert ist, zu hören, dass es seiner Mutter gut geht, ist sie doch vor ein paar Wochen spurlos verschwunden. Robert will sich endlich mit Miriam versöhnen und bittet sie, mit ihm einen normalen Umgang zu pflegen. während er ihr ein Essen serviert. Trotz einer kühlen Abfuhr gibt Robert sich viel Mühe mit Miriams Essen. Miriam schlägt prompt am nächsten Tag versöhnlichere Töne an und lobt Robert für das exzellente Mahl, was Barbara mit großer Skepsis beobachtet. Aber auch von der anderen Männerfront droht Barbara Gefahr: Maxim ist nicht faul und schickt Miriam permanent Liebes-SMS. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Henriette Richter-Röhl (Laura Mahler) Gregory B. Waldis (Alexander Saalfeld) Miriam Krause (Helen Marinelli) Bruni Löbel (Almuth von Thalheim) Inez Björg David (Miriam von Heidenberg) Sepp Schauer (Alfons Sonnbichler) Christof Arnold (Christian Deville) Originaltitel: Sturm der Liebe Regie: Jürgen Weber, Stefan Jonas Drehbuch: Oliver Thaller