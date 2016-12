ONE 17:00 bis 17:05 Reportage Echt Julia! - Eine junge Frau und ihr aufregendes Leben Ich helfe einer fremden Oma D 2016 Stereo 16:9 Merken Julia ist 28. Sie sieht umwerfend aus, hat zwei Hunde und ist ständig verliebt, immer mit ganzem Herzen und oft unglücklich, wie so viele junge Frauen in ihrem Alter. Und sie hat etwas mittzuteilen: Sich selbst. Ein dreiviertel Jahr lang erzählt sie ihrer kleinen Kamera "Kitty" jeden Tag ein bisschen mehr von ihrem Leben, ihrem Alltag, ihrem Kampf ums Überleben. Sie hat Gefühle, sie hat Erkenntnisse, sie ist speziell in ihrer Ausdruckskraft und lässt alle Welt ganz unmittelbar und authentisch an ihrem Leben teilhaben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Echt Julia! - Eine junge Frau und ihr aufregendes Leben Regie: Ina Reuter