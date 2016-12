ONE 06:45 bis 08:15 Drama Bergfried D, A 2015 2016-12-29 12:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Ein idyllisches Alpendorf in den 80er Jahren. Im Gasthaus quartiert sich Salvatore ein, ein Italiener um die 40, dem die Einheimischen mit Misstrauen begegnen. Ihnen gefällt nicht, dass er überall herum fotografiert, sich Notizen macht, unangemeldet fremde Häuser betritt und ihren Frauen den Kopf verdreht. So auch Erna, zu der sich sogar eine zarte Liebesbeziehung entwickelt. Doch Erna ahnt nicht, was Salvatore wirklich in ihr Dorf führt - er sucht den Mann, der 1944 in seinem toskanischen Heimatdorf seine Mutter, Geschwister und Großeltern erschossen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fabrizio Bucci (Salvatore) Katharina Haudum (Erna) Peter Simonischek (Stockinger) Gisela Schneeberger (Frieda) Eva Herzig (Romy) Martin Loos (Stockinger) Benedikt Blaskovic (Robert) Originaltitel: Bergfried Regie: Jo Baier Drehbuch: Jo Baier Kamera: Martin Gschlacht Musik: Sebastian Fitz Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 391 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 151 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 151 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 151 Min.