RTL NITRO 03:25 bis 04:10 Krimiserie Magnum Folge: 92 Mord für Anfänger USA 1984 HDTV Live TV Merken Stolz erzählt Magnum seinen Freunden, dass er demnächst als Gastdozent an einer Uni einen Anfängerkurs für Privatdetektive leiten wird. Um den Unterricht etwas anschaulicher zu gestalten, fragt er die Teilnehmer, ob sie ein privates Problem haben, aus dem sie einen Fall konstruieren könnten. Tatsächlich weiß Stacy, eine der Studentinnen, sich nicht mehr zu helfen. Sie sucht nach ihrem Verlobten, der spurlos verschwunden ist. Magnum und die anderen Kursteilnehmer beschließen, den jungen Mann ausfindig zu machen. Aber aus dem anfänglichen Spaß wird bitterer Ernst, als sich herausstellt, dass Stacys Verlobter mit Geldwäschern unter einer Decke steckt und nun vor der Mafia auf der Flucht ist... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tom Selleck (Thomas Magnum) John Hillerman (Jonathan Higgins) Roger E. Mosley (T.C. (Theodore Calvin)) Larry Manetti (Rick Wright) Marilyn Jones (Stacy) Alan Fudge (Gaylord) Frank Whiteman (Blaylock) Originaltitel: Magnum, P.I. Regie: Ivan Dixon Drehbuch: Rogers Turrentine Kamera: John C. Flinn III, William Gereghty Musik: Pete Carpenter, Mike Post Altersempfehlung: ab 6