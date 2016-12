RTL NITRO 23:55 bis 01:40 Actionfilm Der Bomber I 1982 20 40 60 80 100 Merken Der alte Seebär Bud Graziano - genannt der Bomber - wurde von seinem Schiff geworfen. Da er nirgendwo eine neue Anstellung findet, versucht er sich als Boxtrainer einer hoffnungslos unbegabten Truppe. Der Truppe fehlt es aber nicht nur an Talent, sondern auch an Kohle. Um ihre Schulden los zu werden, legen sich die Boxer mit der Mafia an. Als sich schließlich sogar Buds größte Kämpfer-Hoffnung als Geldeintreiber auf die Seite der Bosse schlägt, bleibt dem Bomber keine Wahl: Er selbst steigt wieder in den Ring - und seinen schlagenden Argumenten ist niemand gewachsen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bud Spencer (Bud Graziano) Jerry Calà (Jerry) Stefano Mingardo (Giorgio Desideri (Giorgione)) Kallie Knoetze (Rosco Dunn) Gegia (Susanna) Valeria Cavalli (Claudia) Ferdinando Murolo (Krupp) Originaltitel: Bomber Regie: Michele Lupo Drehbuch: Marcello Fondato, Francesco Scardamaglia Kamera: Giorgio di Battista Musik: Guido de Angelis, Maurizio de Angelis Altersempfehlung: ab 6