RTL NITRO 22:05 bis 23:55 Komödie Zwei Engel mit vier Fäusten - Die Abrechnung I 1997

Eine Pfadfindergruppe entdeckt im Dschungel in der Nähe des Klosters San Rolando zufällig eine Goldader. Alfonso Santillana, der größte Unterweltboss des Landes, bekommt Wind von der Sache. Er lässt den Chef der Pfadfindergruppe ermorden und kauft rigoros das Land um San Rolando auf. Gleichzeitig versucht er, die Bewohner San Rolandos aus ihrem Dorf zu vertreiben mit der Begründung, dort solle ein großer Ferienkomplex entstehen. Die Bevölkerung von San Rolando und die Mönche haben jedoch keine Lust, ihre Heimat zu verlassen. Orso und Zack ahnen, dass Santillana in Wahrheit ganz andere Pläne hat. Sie gehen in die Stadt, um die Wahrheit herauszufinden. Santillana, der vom Kommen Orsos und Zacks gehört hat, schickt den beiden seine Killer auf den Hals. Nur um Haaresbereite entkommen die Freunde dem Tod. Zack erkennt, dass Orso und Santillana noch eine alte Rechnung offen haben: Santillana ist der Mann, der Orso damals mittels falscher Anschuldigungen ins Gefängnis brachte. Unterdessen wehren sich die Bewohner San Rolandos verzweifelt gegen die Schergen des Gangsters, die sie von ihren Grundstücken zu vertreiben suchen. Zack und Orso entwickeln einen Plan, wie sie das Vorhaben des Gangsters vereiteln und gleichzeitig Orso rehabilitieren können. Doch dafür brauchen sie die Mitwirkung der eingeschüchterten Einwohner von San Rolando...

Bildergalerie

Schauspieler: Bud Spencer (Vater Orso) Philip Michael Thomas (Vater Zacharias, genannt Zack) Syd Brisbane (Vater Celestino) Mike Kirton (Vater Torment) Cesar Melendez (Vater Rafael) Richard Lynch (Alfonso Santillana) Renato Scarpa (Vater Campana)

Originaltitel: Noi siamo angeli: Polvere Regie: Ruggero Deodato Drehbuch: Alessandro Capone, Ruggero Deodato, Rosario Galli Kamera: Sergio D'Offizi Musik: Enrico Riccardi