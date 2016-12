RTL NITRO 19:55 bis 20:15 Comedyserie King of Queens Ein ganz spezielles Training USA 2005 2016-12-30 15:40 HDTV Live TV Merken Doug findet, dass Carrie in letzter Zeit einige Pfunde zugelegt hat. Er will sie unbemerkt dazu bringen, wieder abzunehmen. Dafür engagiert er seinen Nachbarn Lou, um mit Beiden zu trainieren. Da er selbst allerdings keinerlei Lust hat, sich zu bewegen, trifft er ein Abkommen mit Lou. Und während Carrie brav trainiert, machen die beiden Männer während Dougs Trainingsstunde, wozu sie gerade Lust haben. Natürlich bleibt der Schwindel nicht lange unbemerkt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin James (Doug Heffernan) Leah Remini (Carrie Heffernan) Jerry Stiller (Arthur Spooner) Victor Williams (Deacon Palmer) Patton Oswalt (Spence Olchin) Gary Valentine (Danny Heffernan) Carla Ferrigno (Herself) Originaltitel: The King of Queens Regie: Rob Schiller Drehbuch: David Bickel Kamera: Wayne Kennan Musik: Kurt Farquhar