RTL NITRO 16:50 bis 17:40 Actionserie Walker, Texas Ranger Mörderische Ferien (1) USA 1995 2016-12-30 13:00 Walker wird bei einem Einsatz schwer verletzt und muss eine Zwangspause einlegen. Alex nutzt die Gelegenheit und überredet ihn zu einer Wildwasserfahrt. Was keiner ahnt: Ihr Führer Erickson ist in Wahrheit der jüngst entflohene Massenmörder Garland Briscos, der im Schutz der Gruppe zur mexikanischen Grenze vorstoßen will... Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Akin Babatunde (Prisoner) Anastascia Belmonte (Donna McCall) Jonah Blechman (Damian Cheever) Marshall Colt (Lieutenant Lee Corbin) Robert Frier (Jeff Hyde) Max Gail (Dan Lundy) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Price Drehbuch: Lou Comici, Elizabeth Comici Musik: Christopher Franke