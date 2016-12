RTL NITRO 12:20 bis 13:05 Actionserie Walker, Texas Ranger Heilige Erde USA 1995 Live TV Merken Auf einer Baustelle wird eine alte Indianergrabstätte gefunden. Der Medizinmann Running Wolf, Kenner der schwarzen Magie, beginnt daraufhin, einige der am Bau Beteiligten zu töten, um die Seele der toten Indianer zu rächen. Walker begreift bald, dass "böse Medizin" hinter allem steckt und beschließt, mit Hilfe des alten Cherokee White Eagle, den Kampf mit Running Wolf aufzunehmen. Das entpuppt sich als äußerst schwierig, da der Medizinmann sich beliebig verändern und auch die Gedanken der Menschen manipulieren kann. Doch Walker wehrt sich, und so kommt es schließlich zum spannenden Showdown auf der Grabstätte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chuck Norris (Cordell Walker) Clarence Gilyard (James Trivette) Sheree J. Wilson (Alex Cahill) Noble Willingham (C.D. Parker) Patrick Amos (Corporal Pierce) Leah Ayres (Tara Flynn) Billy Drago (Running Wolf) Originaltitel: Walker, Texas Ranger Regie: Michael Preece, Eric Norris Drehbuch: Albert S. Ruddy, Leslie Greif, Paul Haggis, Christopher Canaan, Tom Blomquist Musik: Christopher Franke

