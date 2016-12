RTL NITRO 10:45 bis 11:30 Krimiserie Matlock Das Seminar der Frauen USA 1991 Live TV Merken Psychotherapeut Dr. Fletcher berät viele Paare, deren Ehe in die Krise geraten ist. Doch anstatt zu helfen, nutzt er die intimen Wünsche und Bedürfnisse, um die Ehefrauen ins Bett zu kriegen. So auch bei Alan und Laura Corning. Als Fletcher tot aufgefunden wird, fällt der Verdacht auf Alan. Doch Matlock glaubt nicht an die Schuld seines Mandanten, denn der ist nicht der einzige, dessen Frau eine Affäre mit dem Psychotherapeuten hatte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Andy Griffith (Benjamin Matlock) Nancy Stafford (Michelle Thomas) Julie Sommars (A.D.A. Julie March) Clarence Gilyard (Conrad McMasters) Bryan Cranston (Dr. Harding Fletcher - Marriage Counselor) Ron Fassler (Allan Corning) David Froman (Lt. Bob Brooks) Originaltitel: Matlock Regie: Christopher Hibler Drehbuch: Dean Hargrove, Phil Mishkin Musik: Artie Kane