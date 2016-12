SWR 02:15 bis 03:45 Show Wer heiratet teilt sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Bernd Stelter ist der Meinung "nur wer die Sorgen anderer teilt, wird ein glücklicher Mensch!" und lächelt dabei glücklich. Dass er damit offenbar richtig liegt, beweisen ausverkaufte Häuser, jubelnde Zuschauer und eine begeisterte Presse: Bernd Stelter überzeugt die Comedyfans im ganzen Land mit seinem erfolgreichen Bühnenprogramm "Wer heiratet, teilt sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte". Der Moderator, Kabarettist und Musiker ist gerne verheiratet und das schon in Silberhochzeitlänge. In seiner Comedy-Show geht es ihm nicht um das Missionieren für den Bund fürs Leben, vielmehr zeigt er die Tücken der Ehe mit viel Humor und Wortwitz auf. Bernd Stelter vereint bei seinem unterhaltsamen und anspruchsvollen Bühnenprogramm Witz und Tiefgang. Mal laut, mal leise - gerne outet er sich dabei als "Genießer-Spießer". Musik darf in einer Bühnenshow von Bernd Stelter nicht fehlen. So präsentiert er seine Songs am Flügel und auf zwei Gitarren und gewährt dem Zuschauer bisweilen sehr persönliche Einblicke in sein Privatleben. "Wer heiratet, teilt sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte" ist eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks. Aufzeichnung aus der Lichtburg in Essen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Wer heiratet, teilt sich die Sorgen, die er vorher nicht hatte