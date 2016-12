SWR 20:15 bis 21:45 Dokumentation Manufakturen heute - Zwischen Zeitgeist und Tradition D 2016 2017-01-08 11:30 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Immer mehr Menschen entdecken in der schnelllebigen Zeit die Qualität bleibender Werte. Sie sehnen sich nach Versprechen, die gehalten werden und wünschen sich regionale Produkte, die unter fairen Bedingungen entstehen. Diese Sehnsucht hat auch im Südwesten einen Trend ausgelöst: die Wiederentdeckung der Manufakturen. In den Manufakturen von heute treffen Zeitgeist und Tradition aufeinander. Eine junge Generation entdeckt das Handwerk neu und erfüllt sich den Wunsch nach Individualität und Nachhaltigkeit. Traditionsbetriebe erleben neuen Aufschwung, wenn sie frischen Wind in ihre Produktionsweise bringen - ein Konzept, das sich auszahlt. Handgemacht in Deutschland hält, was es verspricht: Zigarren aus heimischem Tabak, feinste Gewürzmischungen oder Klappfahrräder nach Maß - die Unternehmer aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind nicht von gestern und haben immer eine gute Idee. Alteingesessene Handwerksbetriebe gehen neue Wege und machen sich einen Namen mit edlen Tresoren, handgefertigten Musikanlagen oder schicken Kuckucksuhren. Andere haben seit Jahrzehnten nichts am Design verändert und sind gerade deswegen wieder gefragt. So entstehen zum Beispiel Designer-Leuchten nach Methoden, die fast in Vergessenheit geraten sind. Manufakturen produzieren kleine Stückzahlen und im Unterschied zur Massenproduktion dauert es manchmal Monate, bis ein Teil fertig ist. Die Spuren der Handarbeit sollen sichtbar sein, sie machen jedes Teil zum Einzelstück. Das hat seinen Preis, den immer mehr Menschen bereit sind, zu bezahlen. Für die 90-minütige Dokumentation "Manufakturen von heute - Zwischen Zeitgeist und Tradition" haben sich die SWR Autorinnen Nanette Buhl und Catherine von Westernhagen auf die Suche nach den schönsten Manufakturen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gemacht. Der Film zeigt, was Menschen im Südwesten mit ihren Händen leisten und mit welcher Hingabe sie arbeiten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Manufakturen heute - Zwischen Zeitgeist und Tradition