SWR 11:30 bis 13:00 Drama Das Bernstein-Amulett (nach dem gleichnamigen Roman von Peter Prange) D 2004 2016-12-30 07:45 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Deutschland, während des Zweiten Weltkriegs. Die hübsche Comtesse Barbara von Ganski heiratet im Sommer 1944 ihre große Liebe, den Physiker Alexander Reichenbach, der ihr zu diesem Anlass als Pfand seiner Liebe ein Bernstein-Amulett schenkt. Alexander gerät nach dem Ende des Kriegs in russische Gefangenschaft. Getrennt von ihrem Ehemann, lässt sich Barbara auf eine folgenreiche Beziehung mit dem russischen Offizier Belajew ein, gibt jedoch nie die Hoffnung auf die Rückkehr ihres Mannes auf. Am Tag ihrer Goldenen Hochzeit im Jahr 1994 taucht das verschollene Hochzeitsgeschenk Barbara Reichenbachs, ein Bernstein-Amulett, wieder auf. Sie ist nun gezwungen, ihr wohlgehütetes Geheimnis ihren drei Kindern und ihrem Mann Alexander zu offenbaren. Rückblende ins Jahr 1944: Auf dem Schlossgut Hagenow im Osten Deutschlands wird Hochzeit gefeiert. Die hübsche Comtesse Barbara von Ganski heiratet den charmanten Physiker Alexander Reichenbach, der als Wissenschaftler vom Frontdienst befreit ist. Als Pfand seiner Liebe legt Alexander seiner Braut ein Bernstein-Amulett um den Hals. Doch nicht alle Gäste wünschen dem glücklichen Paar eine gute Zukunft. Der SS-Mann Luschnat etwa hat selbst ein Auge auf die Braut geworfen, und die junge Gutsverwalterin Elisabeth ist in Alexander verliebt. Nach einem Streit zwischen dem unbekümmerten Alexander und dem überzeugten Nazi Luschnat verweist Barbaras Vater, der Baron Albin von Ganski, seinen Schwiegersohn des Hauses. Barbara folgt ihrem Mann nach Berlin und nimmt dafür den Bruch mit ihrem konservativen Vater in Kauf. Nach einem schweren Bombenangriff kehren zunächst Barbara und Alexanders Mutter Gunhild und kurz darauf auch Alexander aus dem zerbombten Berlin zurück. Gunhild gesteht ihrem Sohn, dass sie eine konvertierte Jüdin ist, und drängt ihn zur Flucht, um Barbara und ihre Familie nicht zu gefährden. Um der sicheren Ermordung durch die Nazis zu entgehen und um Barbara zu schützen, meldet sich Alexander ohne ihr Wissen als Soldat für den Frontdienst. Albin von Ganski versteckt indessen Gunhild auf dem Schlossgut. Als der Krieg sich endlich dem Ende nähert, harren Barbara, Elisabeth, Albin und seine Frau Henriette in gespannter Erwartung der Befreiung durch die russischen Truppen. Barbara verliebt sich in den kultivierten russischen Offizier Belajew, der sie vor den Übergriffen seiner Soldaten schützt. Aber auch er kann ihr nicht helfen, als Albin von Ganski eines Tages wegen vermeintlichen Mordes an einem russischen Kriegsgefangenen hingerichtet wird. Als ihre Mutter daraufhin Selbstmord begeht, steht Barbara vor einer schweren Entscheidung: Soll sie mit Belajew ihre Heimat verlassen? 2 Teile, täglich In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Muriel Baumeister (Barbara von Ganski) Michael von Au (Alexander Reichenbach) Nadeshda Brennicke (Elisabeth Markwitz) Merab Ninidze (Michael Belajew) Nadja Tiller (Gunhild Reichenbach) Walter Giller (Konstantin Reichenbach) Jürgen Hentsch (Albin von Ganski) Originaltitel: Das Bernstein-Amulett Regie: Gabi Kubach Drehbuch: Sue Schwerin von Krosigk, Wilfried Schwerin von Krosigk Kamera: Thomas Etzold Musik: Rainer Oleak Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 278 Min. Schätze Südostasiens

Dokumentation

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 42 Min. Family Stories

Dokusoap

RTL II 11:50 bis 12:50

Seit 42 Min. Shopping Queen

Dokusoap

VOX 11:55 bis 12:55

Seit 37 Min.