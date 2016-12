TLC 23:00 bis 23:55 Dokumentation Stalked: Dunkle Begierde Ich bin du USA, GB 2016 Merken Die alleinerziehende Mutter Mary Lynn hat sich in Edmonds Brown verliebt, einen geschiedenen Anwalt, der selbst zwei Kinder hat. Er versteht sich großartig mit ihrer achtjähriger Tochter Jane und möchte Mary Lynn heiraten, um die beiden Familien zu vereinen. Doch es gibt ein Problem: Edmonds zehnjähriger Sohn Tennent jagt Mary Lynn und Jane regelrecht Angst ein. Als er aus Eifersucht versucht, das kleine Mädchen im Pool zu ertränken, beenden Mary Lynn und Edmonds ihre Beziehung. Doch Tennent hat sich bereits in eine Obsession hineingesteigert: Er beobachtet Mary Lynns Haus, stielt ihre Unterwäsche und wird für die Ex-Partnerin seines Vaters immer gefährlicher. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Obsession: Dark Desires