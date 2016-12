TLC 21:10 bis 22:00 Dokusoap Sweet 15 Prinzessin für einen Tag Wilkommen bei Bella Quinces USA 2015 Merken Leandra wird 15 Jahre alt und wünscht sich eine besonders ausgefallene Quinceañera-Party. Das Mädchen hätte gern ein Fest mit Miami-Model-Thema und ein Fotoshooting im Freien, bei dem sie im Bikini posiert. Doch Vater Duane ist strikt dagegen. Er will seine Tochter nicht halb nackt auf ihren Quinceañera-Bildern sehen! Alternativ kann sich Leandra ein Shooting mit exotischen Tieren vorstellen, doch als Alexis mit einem drei Meter langen Alligator erscheint, ist die anspruchsvolle Latina ziemlich geschockt. Weitere Punkte auf ihrer Wunschliste: ein Musikvideo, auf dem sie wie ein Superstar aussieht, und ein Mädelsabend in Miami mit High-Fashion-Thema. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sweet 15: Quinceanera