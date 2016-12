TLC 20:15 bis 21:10 Dokusoap Mein Traum in Weiß: Randy auf Tour Savannah USA 2013 Merken Randy Fenoli tourt in seinem Truck quer durch Amerika und lässt zusammen mit seinem Team Hochzeitsträume wahr werden. Diesmal hält er in Savannah und freut sich schon auf die Südstaaten-Schönheiten. Seine erste Kundin Brittnee ist eine Cheerleading-Trainerin und fühlt sich in ihrem Körper nicht wohl. Obwohl die 25-Jährige fast 30 Kilo abgenommen hat, hält sie sich noch immer für zu dick und sucht für ihre Landhochzeit ein Brautkleid, das sie schlanker macht. Mama Theresa ist mit von der Partie, hat aber einen ganz anderen Geschmack als ihre Tochter: Brittnee wünscht sich eine glitzernde, auffällige Robe, während die Brautmutter etwas Mondänes für passender hält. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy to the Rescue