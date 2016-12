TLC 19:15 bis 20:15 Dokusoap LA Ink - Tattoos fürs Leben Enough is Enough! USA 2009 Merken Was genau ist eine Seschat-Hieroglyphe? Tattoo-Künstler Dan Smith muss sich in dieser Episode erst einmal in die altägyptische Geschichte einarbeiten, bevor er seiner Kundin einen Entwurf zeichnen kann. Das gefragte Themengebiet ist für ihn nämlich vollkommen neu. Und ohne Hintergrundwissen fehlen Dan natürlich die Ideen. Wie sich aber herausstellt, hat Stacia ihr Motiv ganz bewusst gewählt: Die angehende Schriftstellerin hat gerade ihr erstes Buch veröffentlicht, und das Abbild der ägyptischen Göttin auf ihrem Arm soll bei der weiteren Karriere Glück bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Friedman (Herself) Corey Miller (Himself) Originaltitel: LA Ink Musik: Adam Malka