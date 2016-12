TLC 18:20 bis 19:15 Dokusoap Long Island Medium Ein Blick hinter die Kulissen USA 2013 Merken Dieses Special von "Long Island Medium" zeigt bisher unveröffentlichte spiritistische Sitzungen, in denen Theresa Caputo Kontakt zu Verstorbenen aufnimmt. Doch die Orte, an denen die Familienmutter von ruhelosen Seelen aufgesucht wird, sind mitunter ungewöhnlich: ein Bräunungsstudio, ein Friseursalon oder eine Arztpraxis. Aber die lebenslustige Frau aus Long Island kann jedem helfen, egal ob Polizist oder Gemüseverkäufer. Ein exklusiver Rückblick zeigt außerdem, wie Theresas Séancen gewirkt haben und was ihre Kunden Monate später von den News aus dem Totenreich lernen konnten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Long Island Medium