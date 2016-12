TLC 16:55 bis 17:25 Dokusoap Die Chrisleys - So geht reich! Todd und Julie verlieben sich neu USA 2014 Merken Liebe versus Alltagstrott: Nach 20 gemeinsamen Jahren wollen Todd und Julie ihrer Beziehung neuen Aufwind verleihen. Denn vor lauter Arbeit, Kindererziehung und Organisationskram ist das Liebesleben der Chrisleys leider oft auf der Strecke geblieben. Das soll sich jetzt ändern - mit mehr Zeit zu zweit und gemeinsamen Aktivitäten! Gattin Julie will unbedingt mit ihrem Mann töpfern und endlich einen Tanzkurs machen. Während die Eltern mit ihrer Selbstfindung beschäftigt sind, wittern die Kinder ihre große Chance: Savannah nutzt die Gelegenheit für ein sexy Fotoshooting und Chase landet bei seinen Eskapaden dummerweise im selben Hotel wie Papa. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chase Chrisley (Himself) Grayson Chrisley (Himself) Julie Chrisley (Herself) Savannah Chrisley (Herself) Todd Chrisley (Himself) Originaltitel: Chrisley Knows Best Musik: Haim Mazar