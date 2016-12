TLC 14:40 bis 15:35 Dokusoap Whitney! Voll im Leben Das große Erwachen USA 2016 Merken Whitney Thores ehemalige Universität in Boone hatte die stark übergewichtige Frau für einen Vortrag gebucht, und sie wollte zusammen mit Kumpel Buddy, Freundin Heather und Boyfriend Lennie ein lustiges Wochenende dort verbringen. Doch das Erlebnis am Skihang hat sie fast traumatisiert: Nach einem heftigen Sturz am Baby-Lift kann Whitney nicht mehr alleine aufstehen und ist voller Angst, sich ernsthaft verletzt zu haben. In ihrer niedergeschlagenen Verfassung soll sie nun einen Motivations-Vortrag vor zahlreichen Studenten halten, würde sich aber am liebsten verkriechen. Buddy versucht, seiner frustrierten besten Freundin wieder Mut zu machen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Big Fat Fabulous Life