TLC 13:45 bis 14:15 Dokusoap Cake Boss: Buddys Tortenwelt St. Patrick's Day USA 2011 Zur Feier des irischen St. Patrick's Day wird Cake Boss Buddy Valastro zum Ehren-Marschall ernannt und darf bei der großen Parade auf der Washington Street ganz vorn mit dabei sein. Da Buddy ein Vollblut-Italiener ist, hat sein halbirischer Schwager Joey mit dieser Wahl Probleme. Bei der Kreation einer gigantischen marokkanischen Jubiläumstorte ist Buddys Mannschaft dann ganz auf sich allein gestellt, denn der Boss muss in die Klinik. Schauspieler: Buddy Valastro (Himself - Cake Boss) Frankie Amato Jr. (Himself - Lil Frankie) Ralph 'Ralphie Boy' Attanasia III (Himself) Anthony Bellifemine (Himself - Buddy's Cousin) Maddalena Castano (Herself - Buddy's Second Oldest Sister/Mauro's Wife) Mauro Castano (Himself - Buddy's Right Hand Man) Danny Dragone (Himself - The Mule/Fluffy) Originaltitel: Cake Boss Musik: David Vanacore