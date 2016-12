TLC 11:00 bis 11:55 Dokusoap Messies - Wege aus dem Chaos Bis zum Hals im Müll USA 2010 Merken Als arbeitsloser Messie lebt Michelle schon seit Jahren bei ihrer verwitweten Mutter. Da die Situation inzwischen für die Familie unerträglich ist, möchten ihre drei Brüder jetzt Tabula rasa machen: Wenn Michelle nicht endlich Ordnung schafft, bestellen sie den Müllcontainer. Barbara befindet sich in einem ähnlichen Dilemma. Ihr jahrelanges Horten von Zeitungen, alter Post und sogar übel riechenden Essensresten hat inzwischen eine Dimension angenommen, dass ihr, im wahrsten Sinne des Wortes, alles über den Kopf wächst. Ein Psychologenteam soll den beiden Frauen nun helfen, den Grund für ihr zwanghaftes Horten herauszufinden, damit sie irgendwann wieder zur Normalität zurückkehren können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bray Poor (Himself - Narrator) Originaltitel: Hoarding: Buried Alive Drehbuch: Hannah R. Buchdahl