TLC 07:45 bis 08:30 Dokumentation Die unglaublichsten Tiergeschichten Unter Wasser USA 2009 Merken Diese Episode gibt einen einmaligen Blick hinter die Kulissen von Floridas berühmtem Meeresthemenpark, dem SeaWorld in Orlando. Wie können bei Temperaturen von 30 Grad im Schatten die antarktischen Adeliepinguine mit Schnee und Eis versorgt werden? Und wieso sind Seelöwen eigentlich so humorvoll und überaus begnadete Schauspieler? Außerdem mit dabei auf der Entdeckertour: gefräßige Eisbären, empfindliche Haie und eines der klügsten Säugetiere der Welt, der Belugawal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Animal Planet's Most Outrageous

