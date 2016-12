kabel1 classics 23:55 bis 01:30 Thriller Red Rock West USA 1993 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Michael Williams hat wegen einer Knieverletzung seinen Job bei der Marine verloren. Bei seiner Suche nach einer neuen Arbeit landet er auf den Ölfeldern des verschlafenen Nestes Red Rock in Wyoming. Dort wird er vom Sheriff mit einem Profikiller verwechselt, den dieser zur Ermordung seiner untreuen Frau Suzanne bestellt hatte. Michael nimmt den lukrativen Job zwar an, warnt jedoch Suzanne. Diese hat sogleich einen neuen Mordauftrag für ihn - bis der echte Killer eintrifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nicolas Cage (Michael Williams) Dennis Hopper (Lyle) Lara Flynn Boyle (Suzanne Brown) J.T. Walsh (Wayne Brown) Timothy Carhart (Matt Greytack) Dan Shor (Russ Bowman) Craig Reay (Jim) Originaltitel: Red Rock West Regie: John Dahl Drehbuch: John Dahl, Rick Dahl Kamera: Marc Reshovsky Musik: William Olvis Altersempfehlung: ab 16