kabel1 classics 22:20 bis 23:55 Actionfilm Shaft - noch Fragen? USA, D 2000 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Samuel L. Jackson mimt im Remake der 70er-Jahre-Kultreihe den coolsten Cop New Yorks: Nach dem Mord an einem Studenten wird der reiche Walter Wade von Shaft gestellt. Nach einer Kautionszahlung wieder in Freiheit, setzt sich Wade in die Schweiz ab - und auf die Spitze von Shafts Fahndungsliste. Heimlich kehrt Wade nach New York zurück und versucht, mit Hilfe des Drogenbosses Hernandez die einzige Zeugin des Mordes zu beseitigen. Für Shaft beginnt ein Wettlauf mit der Zeit ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel L. Jackson (John Shaft) Vanessa Williams (Carmen Vasquez) Christian Bale (Walter Wade Jr.) Jeffrey Wright (Peoples Hernandez) Busta Rhymes (Rasaan) Dan Hedaya (Det. Jack Roselli) Toni Collette (Diane Palmieri) Originaltitel: Shaft Regie: John Singleton Drehbuch: Richard Price, Shane Salerno, John Singleton Kamera: Donald E. Thorin Musik: David Arnold Altersempfehlung: ab 16